В классе обучаются 35 учеников. Из них 16 занимаются в секции по лёгкой атлетике; 17-в футбольной секции; 11- и в секции по лёгкой атлетике, и в футбольной. Сколько учеников не занимаються ни футболом, ни атлетикой?

Алгебра

В классе обучаются 35 учеников. Из них 16 занимаются в секции по лёгкой атлетике; 17-в футбольной секции; 11- и в секции по лёгкой атлетике, и в футбольной. Сколько учеников не занимаються ни футболом, ни атлетикой?

Автор: Гость