В классе обучаются 35 учеников. Из них 16 занимаются в секции по лёгкой атлетике; 17-в футбольной секции; 11- и в секции по лёгкой атлетике, и в футбольной. Сколько учеников не занимаються ни футболом, ни атлетикой?

Алгебра
В классе обучаются 35 учеников. Из них 16 занимаются в секции по лёгкой атлетике; 17-в футбольной секции; 11- и в секции по лёгкой атлетике, и в футбольной. Сколько учеников не занимаються ни футболом, ни атлетикой?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Количество занимающихся только в секции легкой атлетики: 16-11=5 Только в футбольной: 17-11=6 Количество занимающихся: 5+6+11=22 Количество незанимающихся: 35-22=13 
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