во сколько раз объем куба с ребром 14 см больше объёма параллелепипеда с измерениями 1 см 28см 2 см
Математика
во сколько раз объем куба с ребром 14 см больше объёма параллелепипеда с измерениями 1 см 28см 2 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем куба находят по формуле а³ Здесь он равен 14³=2744 см³ Объем параллелепипеда находят по формуле а*в*с Объем данного параллелепипеда 1*28*2= 56 см³ 2744:56=49 Объем куба в 49 раз больше.
Гость:
1)1*28*2=56куб.см-объём параллелепипеда. 2)14^(3)=2744куб.см-объём куба. 3)2744:56=в 49раз объём куба больше.
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