два глаза один из которых находится в избытке прореагировали со взрывом на солнечном свету.образовавшуюся газообразную смесь пропустили через раствор нитрата серебра при этом образовался осадок белого цвета и объем смеси уменьш...

Химия

два глаза один из которых находится в избытке прореагировали со взрывом на солнечном свету.образовавшуюся газообразную смесь пропустили через раствор нитрата серебра при этом образовался осадок белого цвета и объем смеси уменьшился.нерастворившийся газ взаимодействует с кислородом с образованием воды.запишите уравнения реакций указанных превращению

Автор: Гость