два глаза один из которых находится в избытке прореагировали со взрывом на солнечном свету.образовавшуюся газообразную смесь пропустили через раствор нитрата серебра при этом образовался осадок белого цвета и объем смеси уменьш...
Химия
два глаза один из которых находится в избытке прореагировали со взрывом на солнечном свету.образовавшуюся газообразную смесь пропустили через раствор нитрата серебра при этом образовался осадок белого цвета и объем смеси уменьшился.нерастворившийся газ взаимодействует с кислородом с образованием воды.запишите уравнения реакций указанных превращению
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из двух газов в избытке был водород. H2+Cl2=2HCl HCl+AgNO3=AgCl+HNO3 2H2+O2=2H2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра
В классе обучаются 35 учеников. Из них 16 занимаются в секции по лёгкой атлетике; 17-в футбольной секции; 11- и в секции по лёгкой атлетике, и в фу...
Математика
География
3. Согласитесь или опровергните следующее утверждение: «В речи важны три вещи: кто говорит, как он говорит и что он говорит, причем последнее имеет...