Переведите числа; 5 млн 2 тыс. 16 ед, 29млн 365 ед, 4млн 7 тыс
Математика
Переведите числа; 5 млн 2 тыс. 16 ед, 29млн 365 ед, 4млн 7 тыс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5.002.016, 16 , 2.900.365 , 4.007.000 правильно)
Гость:
5002016, 29000365, и 4007000
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
определи от каких глаголов образованы данные причастия. сжатый,встреченный,подаренный,взлелеянный,испачканный,залитый,оскорблённый,пережаренный,раз...
Химия
два глаза один из которых находится в избытке прореагировали со взрывом на солнечном свету.образовавшуюся газообразную смесь пропустили через раств...
Русский язык