Переведите числа; 5 млн 2 тыс. 16 ед, 29млн 365 ед, 4млн 7 тыс

Математика
Переведите числа; 5 млн 2 тыс. 16 ед, 29млн 365 ед, 4млн 7 тыс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5.002.016,        16 , 2.900.365 ,         4.007.000 правильно) 
Гость:
5002016, 29000365, и 4007000
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