комната площадью 30 квадратных метров имеет объём 90 кубических метров.Какова высота потолка?
Математика
комната площадью 30 квадратных метров имеет объём 90 кубических метров.Какова высота потолка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обьём куба = высота*ширину*длину=90куб.м Таким образом, высота=90/ширину*длину ширина*длину = площадь Итого, высота = 90/площадь 90/30 = 3 (м) - высота. Ответ: 3 метра высота потолка.
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