вектор АВ равен вектору СD Докажите что четырехугольник АВСD есть параллелограмм
Геометрия
вектор АВ равен вектору СD Докажите что четырехугольник АВСD есть параллелограмм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Векторы равны. Это значит, что они имеют равные модули, расположены на параллельных прямых и имеют одинаковое направление. Соединив начала векторов А и С и концы В и Д, получим четырёхугольник, у которого две противоположные стороны АС и ВД равны и параллельны. Известно, что если две противоположные стороны четырёхугольника равны и параллельны, то этот четырёхугольник — параллелограмм.
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