От пристани отплыл катер со скоростью 18 км/ч, Через 20 мин от этой же пристани отплыл другой катер со скоростью 22км/ч. На каком расстоянии друг от друга будут катера через час после отплытия второго катера?
Математика
От пристани отплыл катер со скоростью 18 км/ч, Через 20 мин от этой же пристани отплыл другой катер со скоростью 22км/ч. На каком расстоянии друг от друга будут катера через час после отплытия второго катера?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После того как второй катер будет плыть 1ч первый 1ч20мин.1ч 20 мин=4/3 ч.За 1ч 20 мин первый катер пройдет расстояние 18*4/3=24 км Значит расстояние между катерами через час после отплытия второго катера от пристани будет равно 24-22=2 км
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