От пристани отплыл катер со скоростью 18 км/ч, Через 20 мин от этой же пристани отплыл другой катер со скоростью 22км/ч. На каком расстоянии друг от друга будут катера через час после отплытия второго катера?

Математика

От пристани отплыл катер со скоростью 18 км/ч, Через 20 мин от этой же пристани отплыл другой катер со скоростью 22км/ч. На каком расстоянии друг от друга будут катера через час после отплытия второго катера?

Автор: Гость