Велосипедист по шоссе ехал со скоростью 14 км/ч,а по грунтовой дороге со скоростью 8 км/ч.Всего он проехал 11,6 км .Сколько времени он ехал по шоссе и сколько по грунтовой дороге,если по грунтовой дороге он ехал на 0,2 ч меньше...

Математика
Велосипедист по шоссе ехал со скоростью 14 км/ч,а по грунтовой дороге со скоростью 8 км/ч.Всего он проехал 11,6 км .Сколько времени он ехал по шоссе и сколько по грунтовой дороге,если по грунтовой дороге он ехал на 0,2 ч меньше,чем по шоссе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8х+14(х+0,2)=11,6  8х+14х+2,8=11,6  22х=8,8  х=8,8:22 х=0,4 ч ---------велосипедист ехал по грунтовой дороге 0,4+0,2=0,6 ч ---- велосипедист ехал  по шоссе.
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