Велосипедист по шоссе ехал со скоростью 14 км/ч,а по грунтовой дороге со скоростью 8 км/ч.Всего он проехал 11,6 км .Сколько времени он ехал по шоссе и сколько по грунтовой дороге,если по грунтовой дороге он ехал на 0,2 ч меньше...

Математика

Велосипедист по шоссе ехал со скоростью 14 км/ч,а по грунтовой дороге со скоростью 8 км/ч.Всего он проехал 11,6 км .Сколько времени он ехал по шоссе и сколько по грунтовой дороге,если по грунтовой дороге он ехал на 0,2 ч меньше,чем по шоссе?

Автор: Гость