Определить объем аммиака, полученного из азота, вступившего в реакцию с 30 л. водорода, если выход аммиака составляет 25%
Химия
Определить объем аммиака, полученного из азота, вступившего в реакцию с 30 л. водорода, если выход аммиака составляет 25%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: V-(h2)-30 л W(NH3)-25% или 0.25 найти:V(NH3) ------------------------------------------------ 30 X 1) N2+3H2=2NH3 3 2 30*2/3=20 Л при 100% выходе 2)V(NH3)=V(NH3)*W(NH3)=20*0.25=5 (Л)
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