Определить объем аммиака, полученного из азота, вступившего в реакцию с 30 л. водорода, если выход аммиака составляет 25%

Химия

Определить объем аммиака, полученного из азота, вступившего в реакцию с 30 л. водорода, если выход аммиака составляет 25%

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