ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА) многократная проверка показала , что всхожесть семян огурцов определенного сорта равна 0.9.Посадили 85 семян этого сорта.Какое предположение можно сделать о числе проросших семян ?

Алгебра

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА) многократная проверка показала , что всхожесть семян огурцов определенного сорта равна 0.9.Посадили 85 семян этого сорта.Какое предположение можно сделать о числе проросших семян ?

Автор: Гость