ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА) многократная проверка показала , что всхожесть семян огурцов определенного сорта равна 0.9.Посадили 85 семян этого сорта.Какое предположение можно сделать о числе проросших семян ?
Алгебра
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА) многократная проверка показала , что всхожесть семян огурцов определенного сорта равна 0.9.Посадили 85 семян этого сорта.Какое предположение можно сделать о числе проросших семян ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
85*0,9=76,5 Можно предположить, что взойдут 76 или 77 семян
Гость:
роверка показала , что всхожесть семян огурцов определенного сорта равна 0.9 т. е. предположительно взойдет 90% семян. 85*0,9=76,5 семян(округляем,т.к. только целое интерисует)=77 Ответ предположительно взойдет 77 семян
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