Вычислите: (5!-3!)*(5!+3!)
Алгебра
Вычислите: (5!-3!)*(5!+3!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5!-3!)*(5!+3!)=(1*2*3*4*5-1*2*3)*(1*2*3*4*5+1*2*3)=(120-6)*(120+6)=114*126=14364
Гость:
(5!-3!)*(5!+3!) = (1*2*3*4*5 - 1*2*3)*(1*2*3*4*5 +1*2*3) = (120 - 6)*(120 + 6) = = 114*126 = 14364
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