1. Дайте определение имени существительного. 2.Приведите примеры существительных,которые имеют форму только единственного или только множественного числа. 3.Когда у существительного в единственном числе пишется окончание и,а ...

Гость: Гость:

1. часть речи, обозначающая предмет и изменяющаяся по падежам и числам. 2. school-assistant.ru/?predmet=russian&theme=imenja_sush_tolko_v_ed_mn_chisle 3.Существительные I склонения (страна, капля, дядя, аллея) в формах родительного падежа имеют окончание –ы (-и), а в формах дательного и предложного - е Существительные, оканчивающиеся на -ия (армия, се­рия, линия, Мария) образуют особый вариант склонения, в формах родительного, дательного и предложного падежей имеют окончание -и 4.У существительных 1 склон. на -ия в Дат. и Пр. падежах окончание -И. У существительных 2 скл. -ие, -ий в Пр. п. окончание -И. (У существительных на -ий в Им. п. окончание нулевое). 5.После шипящих Ж. Ч. Ш Щ мягкий знак пишется в окончании существительных женского рода в именительном и винительном падежах единственного числа третьего склонения. МЫШЬ. ВЕЩЬ. РОЖЬ. НОЧЬ.