1. Даны числа 1724, 3965, 7200, 1134. Выберите те из них, которые делятся: а) на 2; б) на 3; в) ??а 5.
Математика
1. Даны числа 1724, 3965, 7200, 1134. Выберите те из них, которые делятся: а) на 2; б) на 3; в) ??а 5.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число 1724 делится, только на 2 и получается 826. Число 3965 делится, только на 5 получается 793. Число 7200 делится на 2, получается 3600, на 3,получается 2400, на 5, получается 1440. Число 1134 делится на 2, получается 567, на 3, получается 378.
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