1.   Дайте название веществ.  1) Ca(OH)2           2) NaHCO3         3)Fe(OH)2        4) H2SiO3     5) Cu(NO3)2                    2. Запишите уравнение реакции гидролиза одной соли(по выбору). Формула соли:                    ...

Химия
1.   Дайте название веществ.  1) Ca(OH)2           2) NaHCO3         3)Fe(OH)2        4) H2SiO3     5) Cu(NO3)2                    2. Запишите уравнение реакции гидролиза одной соли(по выбору). Формула соли:                                     1) Li2CO3                                             2) Ba(NO3)2                                        3) ZnCl2                                               4) Ca(CH3COO)2  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Карбонат лития 2) Нитрат бария 3)Хлорид цинка 4)Формиат кальция   З.Ы: не забудь сказать спасибо и поблагодарить!)    
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