1. Дайте название веществ. 1) Ca(OH)2 2) NaHCO3 3)Fe(OH)2 4) H2SiO3 5) Cu(NO3)2 2. Запишите уравнение реакции гидролиза одной соли(по выбору). Формула соли: ...
Химия
1. Дайте название веществ. 1) Ca(OH)2 2) NaHCO3 3)Fe(OH)2 4) H2SiO3 5) Cu(NO3)2 2. Запишите уравнение реакции гидролиза одной соли(по выбору). Формула соли: 1) Li2CO3 2) Ba(NO3)2 3) ZnCl2 4) Ca(CH3COO)2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Карбонат лития 2) Нитрат бария 3)Хлорид цинка 4)Формиат кальция З.Ы: не забудь сказать спасибо и поблагодарить!)
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