№1 Функция задана формулой y=-6x+14. Определить а) значение у, если x = 0,5 б) значени?? x, при котором у=2 №2 В одной системе координат построить графики функций: а) у= - 1/5x б) у= 5 №3 Найти координаты точки пере...

Математика

№1 Функция задана формулой y=-6x+14. Определить а) значение у, если x = 0,5 б) значени?? x, при котором у=2 №2 В одной системе координат построить графики функций: а) у= - 1/5x б) у= 5 №3 Найти координаты точки пересечения графиков функций. у= 14x - 24 и у= - 16x + 36 №4 Известно, что график функции у=kx+l проходит через точку С (2;5). Найдите значение k. №5 Задайте формулой линейную функцию график которой параллелен прямой у= 4 + 7x и проходит через начало координат. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость