№1 Функция задана формулой y=-6x+14. Определить а) значение у, если x = 0,5 б) значени?? x, при котором у=2 №2 В одной системе координат построить графики функций: а) у= - 1/5x б) у= 5 №3 Найти координаты точки пере...
Математика
№1 Функция задана формулой y=-6x+14. Определить а) значение у, если x = 0,5 б) значени?? x, при котором у=2 №2 В одной системе координат построить графики функций: а) у= - 1/5x б) у= 5 №3 Найти координаты точки пересечения графиков функций. у= 14x - 24 и у= - 16x + 36 №4 Известно, что график функции у=kx+l проходит через точку С (2;5). Найдите значение k. №5 Задайте формулой линейную функцию график которой параллелен прямой у= 4 + 7x и проходит через начало координат. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1 y = -6x + 14 a) y = -6 * 0,5 + 14 = -3 + 14 = 11 б) 2 = -6x + 14 6x = 14 - 2 = 12 x = 2 №2 ( фaйл) №3 y = 14x - 24 y = -16x + 36 y = y 14x - 24 = -16x + 36 30x = 60 x = 2 y = 14 * 2 - 24 = 4 или y = -16 * 2 + 36 = 4 (2; 4) №4 y = kx + 1 C(2; 5) x = 2, y = 5: 5 = 2k + 1 2k = 4 k = 2 №5 начало координат: (0; 0) x = 0, y = 0 график параллелен прямой y = 7x + 4: y = 7x + b и проходит через точку (0; 0): 0 = 7 * 0 + b b = 0 линейнa я функция: y = 7x
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