Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
(4,6-Х)*19=4,18 как найти х
Математика
(4,6-Х)*19=4,18 как найти х
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4,6-х=4,18/19 4,6-х=0,22 -х=0,22-4,6 -х=-4,38 х=4,38
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Математика
Представьте в виде десятичной или переодической дроби числа: 5/8 и 1/6
Ответить
Математика
Угадайте два корня уравнения |x-3|=6 И сделайте проверку
Ответить
История
Сообщение об одном римском боге.
Ответить
Русский язык
На чужой обе(т,д) не надейся.
Ответить
Русский язык
задача надо решить по схеме Петерсона так Малыш и Карлсон гулять по крышам повстр??чали 16 привидений трубочистов на 6 больше гномов на 12 меньше. ...
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск