Сообщение об одном римском боге.

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Бог любви в римской мифологии Амур считался символом неотвратимой любви и страсти. Представляли его молодым парнем или ребенком с кучерявыми волосами золотого цвета. На спине у Амура находились крылья, которые помогали ему передвигаться и с любой удобной позиции поражать людей. Несменными атрибутами бога любви был лук и стрелы, которые могли, как подарить чувства, так и лишить их. На некоторых изображениях Амур представлен с завязанными глазами, а это указывало, на то, что любовь слепа. Золотые стрелы бога любви могли поражать не только простых людей, но и богов. Влюбился Амур в обычную смертную девушку Психею, которая прошла много испытаний и в итоге стала бессмертной. Амур является популярным божеством, которого используют в создании различных сувенирных изделий.