Записать начальную форму местоимений: _ему, от него, над ним, о нём; _ нас, нами, к нам; _ над тобой, тебя, к тебе

Русский язык
Записать начальную форму местоимений: _ему, от него, над ним, о нём; _ нас, нами, к нам; _ над тобой, тебя, к тебе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ему, от него, над ним, о нем-он нас, нами, к нам-мы над тобой, тебя, к тебе-ты
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