задача надо решить по схеме Петерсона так Малыш и Карлсон гулять по крышам повстр??чали 16 привидений трубочистов на 6 больше гномов на 12 меньше. сколько гномов повстречали друзья?

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задача надо решить по схеме Петерсона так Малыш и Карлсон гулять по крышам повстр??чали 16 привидений трубочистов на 6 больше гномов на 12 меньше. сколько гномов повстречали друзья?

Автор: Гость