На чужой обе(т,д) не надейся.
Русский язык
На чужой обе(т,д) не надейся.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильная буква - Д (ОбеД)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
задача надо решить по схеме Петерсона так Малыш и Карлсон гулять по крышам повстр??чали 16 привидений трубочистов на 6 больше гномов на 12 меньше. ...
Русский язык
Записать начальную форму местоимений ______ему, от него, над ним, о нем. ______нас, нам??, к нам. ______над тобой, тебя,к тебе.
Русский язык
Математика