На чужой обе(т,д) не надейся.

Русский язык
На чужой обе(т,д) не надейся.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильная буква - Д (ОбеД)
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