Угадайте два корня уравнения |x-3|=6 И сделайте проверку
Математика
Угадайте два корня уравнения |x-3|=6 И сделайте проверку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х1=9 х2=-3 Проверка: |9-3|=6 |6|=6 6=6 - верно |-3-3|=6 |-6|=6 6=6 -верно Ответ: -3 и 9
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