1 г нефти, попав в водоем, покрывает тонким слоем поверхность, площадь которой равна площади прямоугольника длиной 4 1/14 м, шириной 2 1/3 м. Какую площадь поверхности воды покроют 15 г нефти?

Математика
1 г нефти, попав в водоем, покрывает тонким слоем поверхность, площадь которой равна площади прямоугольника длиной 4 1/14 м, шириной 2 1/3 м. Какую площадь поверхности воды покроют 15 г нефти?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ 1) 4 1/14 м  * 2 1/3 м = 9 1/2 м² - площадь от 1 г 2)  15 * 9 1/2 = 142 1/2 м² - площадь от  15 г - ОТВЕТ
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