1 г нефти, попав в водоем, покрывает тонким слоем поверхность, площадь которой равна площади прямоугольника длиной 4 1/14 м, шириной 2 1/3 м. Какую площадь поверхности воды покроют 15 г нефти?

Математика

1 г нефти, попав в водоем, покрывает тонким слоем поверхность, площадь которой равна площади прямоугольника длиной 4 1/14 м, шириной 2 1/3 м. Какую площадь поверхности воды покроют 15 г нефти?

Автор: Гость