1 г нефти, попав в водоем, покрывает тонким слоем поверхность, площадь которой равна площади прямоугольника длиной 4 1/14 м, шириной 2 1/3 м. Какую площадь поверхности воды покроют 15 г нефти?
Математика
1 г нефти, попав в водоем, покрывает тонким слоем поверхность, площадь которой равна площади прямоугольника длиной 4 1/14 м, шириной 2 1/3 м. Какую площадь поверхности воды покроют 15 г нефти?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ 1) 4 1/14 м * 2 1/3 м = 9 1/2 м² - площадь от 1 г 2) 15 * 9 1/2 = 142 1/2 м² - площадь от 15 г - ОТВЕТ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Русский язык
Обществознание
Математика
Стоит Иван на распутье и не знает , по какой дороге идти , чтобы Марьюшку от Кащея с??асти . Надо выбрать только одну дорогу. на камне написано, чт...