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Задания номер 2 и 3 спасибо
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Задания номер 2 и 3 спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сегодня ясный ДЕНЬ. На асфальте моя ТЕНЬ.В школу идти ЛЕНЬ. Сяду лучше я на ПЕНЬ.
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