1.HCl+CaCO3 (в ионной форме) 2.HCl+Zn (ОВР) 3.HCl+Mg(OH)2 4.HCl+Pb(NO3)2 (в ионной форме )
Химия
1.HCl+CaCO3 (в ионной форме) 2.HCl+Zn (ОВР) 3.HCl+Mg(OH)2 4.HCl+Pb(NO3)2 (в ионной форме )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2HCl+CaCO3-> CaCl2+CO2+H2O 2H(+)+2Cl(-)+CaCO3 -> Ca(+2)+2Cl(-)+CO2+H2O 2H(+)+CaCO3 -> Ca(+2)+CO2+H2O 2HCl+Zn-> ZnCl2+H2 2H(+)+2e->H2(0) 1. ок-ль, в-ие Zn(0)-2e->Zn(+2) 1. в-ль, ок-ие 2HCl+Mg(OH)2 -> MgCl2 + 2H2O 2H(+)+2Cl(-)+Mg(OH)2->Mg(+2)+2Cl(-)+2H2O 2H(+)+Mg(OH)2 -> Mg(+2)+2H2O 2HCl+Pb(NO3)2-> PbCl2+2HNO3 2H(+)+2Cl(-)+Pb(+2)+2NO3(-)->PbCl2+2H(+)+2NO3(-) Pb(+2)+2Cl(-)-> PbCl2
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