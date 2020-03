1)-Hello my name is Nina a)Nice to meet you b)Im fine thanks c)No thanks D)You wecome 2)Lets meet___three o clock a)In b)on c)at D)of 3)___time does the shop close a)When b)What c)Which d)At what 4)There are___bo...

Английский язык

1)-Hello my name is Nina a)Nice to meet you b)Im fine thanks c)No thanks D)You wecome 2)Lets meet___three o clock a)In b)on c)at D)of 3)___time does the shop close a)When b)What c)Which d)At what 4)There are___books on the table a) a b)an c)any d)some 5)You cant buy___at the toy shop a)a doll b)a balloon c)teddy bear d)a steamp 6)-Hello can I speak to Mary please a)Whats up b)Speaking c)Thank you d)Nice to meet you 7)This ball is___ a)mine b)my c)her d)our

Автор: Гость