Разказ на тему игры в спортзале пожайлуста и побыстрее

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Я с детства люблю заниматься спортом. Эту любовь мне привили мама и старшая сестра. Когда я была еще совсем маленькой, они приобщали меня к своей утренней зарядке, немного позже мы с сестрой стали ходить в плавательный бассейн. А летом, на отдыхе, мы много времени проводили на спортивной площадке. Поэтому в школе одним из самых интересных предметов для меня стала физкультура. В нашей школе есть огромный стадион, где проходят уроки в теплое время года. А в конце осени, когда на улице уже становится холодно, мы переходим заниматься в школьный спортзал. У нас прекрасный спортзал - чего в нем только нет для того, чтобы сделать уроки физкультуры полезными и увлекательными. Зал разделен на две половины. На одной половине проводятся разные спортивные игры: волейбол, баскетбол, подвижные спортивные игры. Для этого на стенах прикреплены баскетбольные корзины, а посередине зала, когда нужно, натягивается волейбольная сетка. Именно на этой половине спортивного зала начинается каждый урок физкультуры. Начинается он с разминки, которая включает в себя бег, прыжки, приседания, наклоны, повороты и многие другие упражнения. Иногда здесь устраиваются всевозможные викторины и командные соревнования