Решите уравнения 1) (х+2,8) (х+1,3)=0 2) (х- 1/3)(х - 1/5) (х в квадрате +1)= 0 Очень нужно!!!!!
Алгебра
Решите уравнения 1) (х+2,8) (х+1,3)=0 2) (х- 1/3)(х - 1/5) (х в квадрате +1)= 0 Очень нужно!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
1) (х+2,8)(х+1,3)=0 Разобьем на 2 уравнения: Х+2,8=0 или х+1,3=0 Х=-2,8 или х=-1,3 2) аналогично х-1/3=0 х-1/5=0 х=1/3 х=1/5 Мы не можем рассмотреть 3 скобку, так как х^2 всегда положителен.
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