1 и 2 ответ можно пж проверить хочу
Алгебра
1 и 2 ответ можно пж проверить хочу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 1 8/9 одна целая, восемь девятых.
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