1 и 2 ответ можно пж проверить хочу

Алгебра
1 и 2 ответ можно пж проверить хочу
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 1 8/9 одна целая, восемь девятых.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Некоторое заболевание, встречающееся у 5% населения, с трудом поддаётся диагности??е. Один грубый тест на это заболевание даёт положительный резуль...
Ответить
Математика
Другокласник за 15с читає 20 слів.Скільки слів він прочитає за 30с.
Ответить
Окружающий мир
Какое расстоянин от Москвы до Белого моря
Ответить
Математика
В парке растет 26 кленов ,лип на 7 деревьв больше, чем кленов,а берез на 5 деревьев бо??ьше чем кленов и лип вместе. сколько берез растет впарке?
Ответить
Математика
Найди разность 54 м 24 см - 18 м 19 см 14 мин 56 с - 9 мин 38 с 4 дм 5 см - 1 дм 7 см 6 ч 18 мин - 4 ч 42 мин помогите это очень нужно и сроч...
Ответить