Некоторое заболевание, встречающееся у 5% населения, с трудом поддаётся диагности??е. Один грубый тест на это заболевание даёт положительный результат в 60% случаев, когда пациент действительно болен, и в 30% случаев, когда у п...

Математика

Некоторое заболевание, встречающееся у 5% населения, с трудом поддаётся диагности??е. Один грубый тест на это заболевание даёт положительный результат в 60% случаев, когда пациент действительно болен, и в 30% случаев, когда у пациента нет этого заболевания. Пусть для конкретного пациента этот тест даёт положительный результат. Какова вероятность, что у него есть это заболевание?

Автор: Гость