Некоторое заболевание, встречающееся у 5% населения, с трудом поддаётся диагности??е. Один грубый тест на это заболевание даёт положительный результат в 60% случаев, когда пациент действительно болен, и в 30% случаев, когда у п...

Математика
Некоторое заболевание, встречающееся у 5% населения, с трудом поддаётся диагности??е. Один грубый тест на это заболевание даёт положительный результат в 60% случаев, когда пациент действительно болен, и в 30% случаев, когда у пациента нет этого заболевания. Пусть для конкретного пациента этот тест даёт положительный результат. Какова вероятность, что у него есть это заболевание?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если этот тест для него даёт положительный результат,то вероятность того что у него есть это заболевание: ×= или 0,005.т.к остаётся 10% вероятность что он болен.
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