За счет чего происходит биологическое вычисление осуществление сокращения мышц ?
Биология
За счет чего происходит биологическое вычисление осуществление сокращения мышц ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За счет Изотонические сокращения. Длина мышцы уменьшается, а тонус не изменяется. В двигательных функциях организма не участвуют. Работу мышц делят на динамическую и статическую Мы́шечное сокраще́ние — реакция мышечных клеток на воздействие нейромедиатора, реже гормона, проявляющаяся в уменьшении длины клетки. Это жизненно важная функция организма, связанная с оборонительными, дыхательными, пищевыми, половыми, выделительными и другими физиологическими процессами.
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