За счет чего происходит биологическое вычисление осуществление сокращения мышц ?

Биология
За счет чего происходит биологическое вычисление осуществление сокращения мышц ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За счет Изотонические сокращения. Длина мышцы уменьшается, а тонус не изменяется. В двигательных функциях организма не участвуют. Работу мышц делят на динамическую и статическую Мы́шечное сокраще́ние — реакция  мышечных клеток на воздействие  нейромедиатора, реже  гормона, проявляющаяся в уменьшении длины клетки. Это жизненно важная функция организма, связанная с оборонительными, дыхательными, пищевыми, половыми, выделительными и другими физиологическими процессами.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как это решить?...........
Ответить
Математика
Решите уравнения 5(у-2)+3=38
Ответить
Литература
Самый краткий пересказ Тарас Бульба
Ответить
Химия
Составьте уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие превращения: CH3-CH2-OH->CH2=(двойная связь)CH2-->CH3-CH3-->CH...
Ответить
Алгебра
Решите пожалуйста 3х+3 больше 6
Ответить