Нужно поставить+ - × или ÷ и скобки если понадобится 29 ? 11 ? 17 ? 7=4
Математика
Нужно поставить+ - × или ÷ и скобки если понадобится 29 ? 11 ? 17 ? 7=4
Ответ(ы) на вопрос:
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20+11:17:7=14 ••••••••••••••••
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