Условия, при которых химическое равновесие смещается вправо для реакции 2SO2+O2-SO3+Q 1)охлаждение продукта реакции 2)увеличение давления в системе 3)повышение температуры реакции 4)введение катализатора 5)замена кислорода на...

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2 SO₂ + O₂ ⇄ 2 SO₃ + Q 1) поскольку в прямой реакции теплота выделяется, ее поглощение будет способствовать прямой реакции, то есть сдвигу равновесия вправо. 2) поскольку прямая реакция идет с уменьшением объема, то повышение давления (сжатие) будет способствовать прямой реакции, то есть сдвигу равновесия вправо. 3) повышение температуры смещает равновесие в сторону эндотермической реакции (идущей с поглощением тепла), то есть в нашем случае в сторону обратной реакции, влево. 4) катализаторы равновесие не сдвигают 5) Замена кислорода на воздух приведет к пятикратному падению концентрации O₂. А снижении концентрации исходных веществ (реагентов) приводит к смещению равновесия в сторону обратной реакции, влево. 6) растворение в воде продукта реакции будет способствовать сдвигу равновесия вправо за счет снижения концентрации продукта реакции (удаление продукта из сферы реакции). (На практике для этой реакции растворение SO₃ в воде приводит к образованию паров серной кислоты, что усложняет процесс. Поэтому SO₃ предпочтительнее растворять не в воде, а в серной кислоте - с образованием олеума. В этом случае "дыма" серной кислоты не будет) Ответ: смещению равновесия вправо способствуют условия 1,2 и 6