1) Каждый ученик класса пообедал в школьной столовой. Сколько всего учеников в кла??се, если 16 из них съели первое блюдо, 22-второе, а 10-оба блюда?

Алгебра

1) Каждый ученик класса пообедал в школьной столовой. Сколько всего учеников в кла??се, если 16 из них съели первое блюдо, 22-второе, а 10-оба блюда?

Автор: Гость