1) Каждый ученик класса пообедал в школьной столовой. Сколько всего учеников в кла??се, если 16 из них съели первое блюдо, 22-второе, а 10-оба блюда?
Алгебра
1) Каждый ученик класса пообедал в школьной столовой. Сколько всего учеников в кла??се, если 16 из них съели первое блюдо, 22-второе, а 10-оба блюда?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22+16=38 учеников (то, что 10 из них съели оба блюда нам ничегг не дает)
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