Решите пожалуйста 3х-1 больше 2 5х-10 меньше 5
Алгебра
Решите пожалуйста 3х-1 больше 2 5х-10 меньше 5
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