Человек,находясь в неподвижной лодке, толкает плавающее бревно. Почему при этом л??дка тоже приходит в движение? Во сколько раз масса лодки больше массы бревна,если после взаимодействия скорости их движения соответственно равны...

Физика

Человек,находясь в неподвижной лодке, толкает плавающее бревно. Почему при этом л??дка тоже приходит в движение? Во сколько раз масса лодки больше массы бревна,если после взаимодействия скорости их движения соответственно равны 0.4 и 3 м/с

Автор: Гость