Человек,находясь в неподвижной лодке, толкает плавающее бревно. Почему при этом л??дка тоже приходит в движение? Во сколько раз масса лодки больше массы бревна,если после взаимодействия скорости их движения соответственно равны...
Физика
Человек,находясь в неподвижной лодке, толкает плавающее бревно. Почему при этом л??дка тоже приходит в движение? Во сколько раз масса лодки больше массы бревна,если после взаимодействия скорости их движения соответственно равны 0.4 и 3 м/с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лодка приходит в движение из-за того,что бревно и лодка действуют друг с другом т.к действие 1 тела на другое не может быть односторонним т.к оба тела взаимно действуют.
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