 приобретение и закрепление навыков основных медицинских лечебно-диагностичес??их и профилактических вмешательств, для оказания специализированной меди¬цинской помощи больным при гастроэнтерологических заболеваниях;  научить...

Қазақ тiлi
 приобретение и закрепление навыков основных медицинских лечебно-диагностичес??их и профилактических вмешательств, для оказания специализированной меди¬цинской помощи больным при гастроэнтерологических заболеваниях;  научить соблюдать требования врачебной этики и деонтологии при проведении экспертных, оздоровительных, профилактических, лечебно-диагностических и реа¬билитационных мероприятий;  привить соответствующие коммуникативные навыки при общении с больными, взаимодействии с коллегами, родственниками пациентов;  развить приверженность к профессиональным ценностям, таким как альтруизм, сострадание, сочувствие, ответственность, честность, и соблюдение принципов конфиденциальности;  закрепить умения принимать профессиональные решения на основе принципов доказательной медицины;  научить применять принципы менеджмента в организации своей работы;  закрепить потребность к непрерывному профессиональному обучению и совер-шенствованию своих знаний и навыков на протяжении всей профессиональной дея¬тельности;  закрепить навыки работы в команде и лидерские качества перевод на каз яз пожалуйста
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Гость:
Дағдыларын меңгеру, негізгі медициналық емдеу-диагностикалық және профилактикалық араласуды көрсету үшін мамандандырылған медициналықлық көмек көрсету кезінде гастроэнтерологиялық аурулар; үйрету талаптарын сақтауға, дәрігерлік этика және деонтология жүргізген кезде сараптамалық, сауықтыру, профилактикалық, емдеу-диагностикалық және оңалту іс-шаралар; дағдыландыру тиісті коммуникативтік дағдылар қарым-қатынас барысында науқастармен, әріптестерімен қарым-қатынаста, пациенттердің туыстарымен; ұстаушылықты құндылықтарға сияқты альтруизм, жанашырлық, аяушылық, жауапкершілік, шыншылдық және құпиялылық қағидаттарын сақтау; біліктерін бекіту қабылдауға кәсіби шешімдер дәлелді медицина қағидаттары негізінде; қолдануды үйрету принциптері менеджмент өз жұмысын ұйымдастыру; бекіту қажеттілігі үздіксіз кәсіптік оқуға және өзінің білімі мен дағдыларын жетілдіру бүкіл кәсіби қызметі; дағдыларын, командада жұмыс және көшбасшылық қасиеттері
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