Начертите с помощью циркуля окружности с радиусами 2см 4мм и 3см 8мм. Отметьте их це??тры проведите через них диаметры и измерьте их.

Математика
Начертите с помощью циркуля окружности с радиусами 2см 4мм и 3см 8мм. Отметьте их це??тры проведите через них диаметры и измерьте их.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) с помощью циркуля чертишь круг с нужным радиусом радиус - это отрезок, соединяющий центр окружности с любой точкой, лежащей на окружности диаметр - это  отрезок, соединяющий две точки на окружности и проходящий через центр окружности 2) измеряешь радиус
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