Помогите пожалуйста предел стремится к бесконечности n(sqrt(n^2+2))-sqrt(n^2-3)

Математика
Помогите пожалуйста предел стремится к бесконечности n(sqrt(n^2+2))-sqrt(n^2-3)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sqrt(n^2+3n)-sqrt(n^2-3n)=sqrt(n)*6/(sqrt(n+3)+sqrt(n-3))=6/(sqrt(1+3/n)+sqrt(1-3/n)) при n стремящимся к бесконечности знаменатель стремится к 2.,а вся дробь к 3.
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