Помогите пожалуйста предел стремится к бесконечности n(sqrt(n^2+2))-sqrt(n^2-3)

Гость: Гость:

Sqrt(n^2+3n)-sqrt(n^2-3n)=sqrt(n)*6/(sqrt(n+3)+sqrt(n-3))=6/(sqrt(1+3/n)+sqrt(1-3/n)) при n стремящимся к бесконечности знаменатель стремится к 2.,а вся дробь к 3.