космічна станція - це
Окружающий мир
космічна станція - це
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Космічна станція - станція, розташована на об'єкті, який знаходиться або знаходився за межами основної частини атмосфери Землі чи призначений для виведення за ці межі.
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