1 и 2 задание: ) пожалуйста проверьте как я написала*-* если есть ошибки,то напишите:-) только пожалуйста не пишите фигню...мне это очень надо!!!!! надеюсь на вас (*^o^*)

Английский язык

1 и 2 задание: ) пожалуйста проверьте как я написала*-* если есть ошибки,то напишите:-) только пожалуйста не пишите фигню...мне это очень надо!!!!! надеюсь на вас (*^o^*)

Автор: Гость