1 и 2 задание: ) пожалуйста проверьте как я написала*-* если есть ошибки,то напишите:-) только пожалуйста не пишите фигню...мне это очень надо!!!!! надеюсь на вас (*^o^*)
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1 и 2 задание: ) пожалуйста проверьте как я написала*-* если есть ошибки,то напишите:-) только пожалуйста не пишите фигню...мне это очень надо!!!!! надеюсь на вас (*^o^*)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом номере 5 и 8 неправильно 5. tryed , 8.cryed. в номере два 3 неправильное 3. plaied
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