Замените фразеологизмы близкими по смыслу отдельными словами. театр был набит би??ком.От железной печурки в будке становилось жарко,а тут еще чай-меня разморило,и я стал клевать носом.По характеру Любки и её поведению Валько до...
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Замените фразеологизмы близкими по смыслу отдельными словами. театр был набит би??ком.От железной печурки в будке становилось жарко,а тут еще чай-меня разморило,и я стал клевать носом.По характеру Любки и её поведению Валько догадался,что она разведчица и до поры до времени ничего ему не откроет.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Театр был наполнен "до отказа (или до предела)". От железной печуркм в будке становилось жарко, а тут ещё чай-меня "стало клонить в сон", и я стал "засыпать". По характеру Любки и её поведению Валько догадался, что она разведчица и "пока" ничего ему не откроет.
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