Длина прямоугольника 4дм.а ширина на 1дм 5 см короче.найти пириметр этого прямоугольника.
Математика
Длина прямоугольника 4дм.а ширина на 1дм 5 см короче.найти пириметр этого прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На правой руке 5 колец, а на левой на 2 меньше. Сколько колец на двух руках?
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