запиши выражения и найди их значения. 1. Число,состоящие из 1 сотни и 8 единиц,увеличить в 8 раз. 2. Число, состоящие из 65 десятков, уменьши в 5 раз. 3. Число, состоящие из 6 сотен, 7 десятков и 8 единиц, раздели на 6.

Математика

запиши выражения и найди их значения. 1. Число,состоящие из 1 сотни и 8 единиц,увеличить в 8 раз. 2. Число, состоящие из 65 десятков, уменьши в 5 раз. 3. Число, состоящие из 6 сотен, 7 десятков и 8 единиц, раздели на 6.

Автор: Гость