запиши выражения и найди их значения. 1. Число,состоящие из 1 сотни и 8 единиц,увеличить в 8 раз. 2. Число, состоящие из 65 десятков, уменьши в 5 раз. 3. Число, состоящие из 6 сотен, 7 десятков и 8 единиц, раздели на 6.
Математика
запиши выражения и найди их значения. 1. Число,состоящие из 1 сотни и 8 единиц,увеличить в 8 раз. 2. Число, состоящие из 65 десятков, уменьши в 5 раз. 3. Число, состоящие из 6 сотен, 7 десятков и 8 единиц, раздели на 6.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 108×8=864 2) 650÷5=130 3) 678÷6=113
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