1-й день 2650ц на 375ц больше 2-й день ? на 245ц больше 3-й день ? Всего ?

Гость: Гость:

В 1 день привезли с поля зерна на 375ц больше чем во второй, а во второй на 245ц чем в третий. Сколько всего зерна привезли? 1) 2650-375=2275 (ц) привезли во второй день 2) 2275-245=2030 (ц) в третий день 3) 2650+2275+2030=6955 (ц) всего зерна