1)Як називали слов'ян стародавні історики? 2)Що таке держава і які її ознаки ? 3)Що та??е додержавні утворення?
История
1)Як називали слов'ян стародавні історики? 2)Що таке держава і які її ознаки ? 3)Що та??е додержавні утворення?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) венди, анти, склавіни (три різних назви) 2) Це сукупність офіційних органів влади, що діють у масштабах усієї країни - виступає від імені всього суспільства - має територію - організовує членів суспільства для вирішення питань, що стосуються різних сфер їхнього життя
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