В прямоугольнике размером 200*300, нарисованном на клеточной бумаге провели диагона??ь. сколько клеток она разрезала на части? А. 300 Б. 356 В. 400 Г. 450 Д. 512

Гость: Гость:

Число клеток по ширине и высоте не равно Отношение сторон = 300:200=1,5 Поэтому, на 200 строках будет разрезано по одной клетке - всего 200 а на других 100 строках - по две клетки - всего 200 И на всем прямоугольнике 200+200 = 400 - ОТВЕТ . Рисунок прилагается.