Чем отличаются друг от друга первичные и вторичные общества
История
Чем отличаются друг от друга первичные и вторичные общества
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зависимости от характера отношений и связей индивидов выделяют группы первичные и вторичные. Термин «первичные группы» был введен в социологию Ч. Кули. Группа первичная - разновидность малой группы. Эти группы отличаются особой эмоциональностью привязанностью её членов друг к другу, своего рода интимностью межличностных отношений. В первичной группе каждый её субъект рассматривается как незаменимый. Через первичную группу человек наиболее эффективно усваивает нормы, ценности и традиции общества, в ней может происходить первичная социализация личности. Вторичная группа - это целевая группа, в которой особое значение имеют вещественные контакты, чаще всего опосредованные. Она опирается на интитуционализированную и иерархиезированную систему отношений, деятельность в ней регулируется правилами. Вторичная группа - это, как правило, большая группа, но малая группа тоже может быть вторичной. Отношения в группе отличаются характером безличных функциональных контактов индивидов, как того требуют социальные роли её субъектов. Во вторичной группе протекает вторичная социализация личности.
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