Небольшой рассказ ,на тему:остаться у разбитого корыта
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Небольшой рассказ ,на тему:остаться у разбитого корыта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вазьми часть из сказки рыба. А. С.Пушкин сказка о рыбаке и рыбке.
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