Соотнесите: Название вещества: 1- фторид натрия; 2- сероводород; 3- алюминий; 4- алма??; Тип связи: 1.1- ковалентная полярная; 1.2- ковалентная неполярная; 1.3- ионная; 1.4- металлическая; Тип кристаллической решетки: а) ...
Химия
Соотнесите: Название вещества: 1- фторид натрия; 2- сероводород; 3- алюминий; 4- алма??; Тип связи: 1.1- ковалентная полярная; 1.2- ковалентная неполярная; 1.3- ионная; 1.4- металлическая; Тип кристаллической решетки: а) металлическая; б) ионная; в) атомная; г) молекулярная;
Ответ(ы) на вопрос:
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1-1.3-б 2-1.1-г 3-1.4-а 4-1.2-в
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