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Слово ваш это существительное?
Русский язык
Слово ваш это существительное?
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Гость:
Ну да но это местоимение
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